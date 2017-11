Austria: lo sfavillante Natale della Carinzia

Tra le attrazioni, che da anni ricorrono con l’avvicinarsi del Natale, ci sono i tipici mercatini. Come quelli della città carinziana di Villaco (Villach in tedesco), a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio. Quest’anno il Mercatino dell’Avvento di Villaco aprirà i battenti il 17 novembre 2017, e resterà aperto fino al 24 dicembre. Sarà suddiviso in tre aree: la parte più tradizionale del mercatino (Villacher Traditions Advent), con le sue bancarelle in legno, installata nei pressi della chiesa parrocchiale di S. Jakob; la parte dedicata alla tradizione enogastronomica (Villacher Hütten Advent) allestita in piazza Hauptplatz, e il mercato dell’artigianato (Villacher Kunst Advent) allestito nel parco del Parkhotel.



La sfilata dei terribili Krampus - E il divertimento non finisce qui: per grandi e piccoli, la pista di pattinaggio sul piazzale del Municipio offre una grande opportunità di svago in famiglia, con la possibilità di noleggiare i pattini in loco. Immancabile, inoltre, il mini-zoo con gli animali della fattoria da accarezzare, come coniglietti e pony. Tanti anche gli spettacoli di musica e marionette che intratterranno tutti rubando tanti sorrisi. Imperdibili i concerti d’Avvento e di Natale, le mostre di bellissimi presepi, il Mercatino di Capodanno, e i tanti eventi, che saranno organizzati per tutto il periodo natalizio, come la sfilata delle "terribili" maschere dei “Krampus e Perchten” prevista in città per il 1 dicembre 2017: dalle 18.30 in poi, mostri e diavoli provenienti da tutta l’Austria passeggeranno indisturbati per le vie del centro presentando questa tradizione.



Le luci della città viste dalla Drava - Anche per l’inverno 2017 ci sarà la possibilità di combinare la visita ai mercatini di Villaco a una piacevole crociera. A bordo della nave MS Landskron, si scivolerà lungo il corso del fiume Drava, che costeggia Villaco e ammirare lo splendido scenario della città illuminata da una prospettiva davvero unica e particolare. Sarà possibile anche sorseggiare fumanti tazze di sidro caldo fatto in casa, vin brulè e punch, accompagnate da altre specialità tipiche della zona. Partenze previste dalla Drauterrasse ogni sabato e domenica dal 25 novembre al 16 dicembre, oltre a venerdì 8 dicembre, alle ore 16.30 e alle 17.30.



Il Natale è ovunque - La magia dell’Avvento e dei mercatini di Natale si espande naturalmente per la zona turistica di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach. In tutta la regione, e non solo a Villaco, saranno innumerevoli gli appuntamenti con concerti, come l’Avvento Vocale della CMA a Ossiach il 10 dicembre 2017, o altre caratteristiche manifestazioni, come il corteo di Krampus e Perchten del 7 dicembre 2017 alle 19 a Finkenstein. A questi si aggiungono i mercatini in altre località come Bad Bleiberg o Arriach, mostre di presepi e tanto altro.



Shopping con partenza da Udine - Per chi ama fare acquisti anche durante le festività, a pochi chilometri a sud del centro storico si trova lo Shopping Center ATRIO, un centro commerciale con oltre 80 negozi, bar e ristoranti e migliaia di posti auto. E per i genitori che vogliono fare acquisti in tutta tranquillità, il parco giochi “Lollipop-Kindererlebniswelt” è uno spazio in cui i bimbi possono sconfiggere la noia. È possibile raggiungere la città di Villaco dall’Italia, partendo da Udine, e viaggiare in modo ecologico, in tutta comodità e senza stress con il treno MICOTRA o con l´Intercitybus delle ÖBB.



Per maggiori informazioni: www.region-villach.at