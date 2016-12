A Vienna per uno shopping all’avanguardia

Gli appassionati delle avanguardie della moda, non solo di Vienna, si recano da anni in pellegrinaggio da Myung Il Saba-Song nel secondo distretto. Nel suo affascinante Concept Store Song in Praterstrasse raccoglie marchi cult internazionali come Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Balenciaga Edition o AF Vandevorst, nonché newcomer viennesi come Bradaric Ohmae. Da Song si possono trovare anche griffe ricercate di profumi e arredamento d'interni e nell'adiacente Galleria Song Song vengono allestite di frequente mostre d'arte.



Moda per visionari - Eigensinnig è il nome di un concept-store sull'idilliaca piazza Sankt-Ulrichs-Platz nel settimo distretto. I gestori, Toni Tramezzini e Stefanie Hofer, considerano la moda come un'arte indossabile per visionari, persone stravaganti e creative. Sotto le belle arcate del negozio vengono suggestivamente presentate collezioni di stilisti come Hannibal, Daniel Andresen o Biek Verstappen. Le creazioni sono focalizzate sull'arte artigianale individuale.



Il top della sartoria artigianale - I due negozi Wolfensson, nel primo e nel quarto distretto, presentano oltre 60 marchi internazionali della moda uomo e donna, che si contraddistinguono per l'elevata qualità artigianale e l'orientamento avanguardistico. Tra questi vengono offerte firme come Boris Bidjan Saberi di Barcelona, Julius_7 di Tokio e A1923 Augusta dall'Italia. L'offerta di articoli accuratamente selezionati delle boutique, configurate in dimensioni ridotte, viene prodotta in parte in piccole manifatture.



Cappelli, scarpe e haute couture - Il Kaufhaus Wall nella Westbahnstrasse nel settimo distretto è uno dei precursori dei locali viennesi a doppia funzionalità. Oltre a tagli innovativi dei capelli, vengono presentati e offerti qui anche marchi interessanti di ogni tipo, ad esempio le collezioni della stilista austriaca Claudia Brandmair, le griffe avanguardistiche Barbara Gongini ed Esther Perbandt, le inconsuete scarpe della Trippen, gli affascinanti cappelli Goorin Brothers e una raffinata selezione di libri d'arte e di fotografia.



