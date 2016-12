Olanda: le visioni di Bosch meritano un viaggio

Una cittadina assolutamente a misura d’uomo, Den Bosch, con un centro storico d’impronta medievale, caratterizzato da un’atmosfera vivace anche per la ricchezza di ristoranti, bar, pub che affollano le vie e le piazze. Il centro è protetto dalla cinta muraria più ampia dei Paesi Bassi, all'interno della quale Den Bosch ha in gran parte conservato la propria struttura medievale con numerose stradine tortuose affiancate da case signorili e mercantili, lungo il corso del canale Dieze. Hieronymus Bosch sarebbe ancora in grado di orientarvisi senza problemi. La cattedrale di San Giovanni, costruita a partire dal '200, è l'edificio gotico più importante dei Paesi Bassi . Caratterizzata da una rete di canali che ne segnano piacevolmente il paesaggio urbano, il 2016 sarà un anno eccezionale per visitare questa cittadina. Il Noordbrabants Museum di Den Bosch ospiterà dal 13 febbraio all'8 maggio 2016 l'esposizione internazionale Jheronimus Bosch - Visioni di un genio.



Un tuffo nell'immaginazione - Con 20 dipinti (tavole e trittici) e 19 disegni previsti, si tratta della più grande esposizione mai realizzata delle opere di Jheronimus Bosch. La mostra vuole essere un omaggio senza precedenti al più importante artista del Medioevo olandese: mai prima d'ora sono state infatti riunite così tante opere del famoso “creatore di diavoli”. La parte più significativa delle sue opere torna per una volta a Den Bosch, la città in cui il maestro è nato con il nome di Jheronimus van Aken, dove ha dipinto i suoi capolavori e da cui è derivato il suo nome d'arte Bosch. L'esposizione rappresenta il culmine della serie di eventi, previsti per tutto il 2016 e ribattezzati Jheronimus Bosch 500, che si svolgeranno a livello nazionale per celebrare i 500 anni dalla morte dell'artista.



Capolavori da tutto il mondo a Den Bosch - Le decine di opere esposte sono concesse in prestito dai musei più prestigiosi del mondo e comprendono capolavori quali “Carro di Fieno” del Museo Nacional del Prado (Madrid), “La Nave dei Folli” del Museo del Louvre (Parigi), “Le 4 Visioni dell'Aldilà” della Galleria dell'Accademia/Palazzo Grimani (Venezia) e altri capolavori provenienti, tra gli altri, dal Museo Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) e dal Metropolitan Museum (New York). L'eccezionale numero di opere in prestito esposte offre ai visitatori un'occasione unica per uno studio approfondito del rivoluzionario e fantastico linguaggio simbolico di Hieronymus Bosch.



Un turbinìo di appuntamenti - Al ricco calendario di mostre si alterneranno numerosi altri eventi, come la famosa Parata di carnevale che sarà un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera vivace, con costumi favolosi e fantastici carri galleggianti in una città brulicante di persone in festa. Da evidenziare anche la Bosch Experience, un vero e proprio tour alla scoperta della città di Bosch che sarà inaugurata nel primo weekend di marzo con una grande festa e con l'evento Bosch by Night, un meraviglioso spettacolo di luci nella piazza del mercato cittadino.



Alcuni eventi di Jheronimus Bosch 500 - Non soltanto Der Bosch: tra gli appuntamenti da non perdere, rientrano anche le mostre che i sette musei principali della regione del Brabante presenteranno nell'arco del 2016, intitolato Bosch Grand Tour. Le mostre saranno tredici, suddivise per sette musei in quattro città, offrendo un evocativo e sorprendente viaggio alla scoperta dell'arte, del design e della cultura nelle città di Den Bosch, Breda, Eindhoven e Tilburg.



Per maggiori informazioni: www.bosch500.nl