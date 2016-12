A voi Lipsia, il volto trendy della Germania

E l'ex distretto industriale Plagwitz rappresenta il simbolo di questa rinascita di Lipsia: sede di innovative start-up, laboratori di design, gallerie d’arte, spazi culturali e della vita notturna. Ecco perché anche nel 2016 Lipsia propone un ricco calendario di eventi culturali e musicali, dedicati sopratutto ai giovani. Si comincia con “Winter Rundgang” alla Spinnerei. Il nome significa “Itinerario Invernale” ed è il primo evento di una rassegna d’arte contemporanea che si svolge ogni anno. Al Museo Grassi per le Arti Applicate c’è tempo fino al 3 aprile 2016 per visitare la mostra “Art Déco: Smart, Precious, Sensual”. Un'altra importante esperienza artistica da non perdere a Lipsia è visitare il Panometer Leipzig , un vecchio gasometro nel sud di Lipsia dove l’artista Yadegar Asisi compone i più grandi panorami del mondo: per tutto il 2016 si può ammirare “Great Barrier Reef”, la rappresentazione a 360° della grande e ricca barriera corallina australiana.



Vita notturna avanti tutta - Al grido di "Go West", i nottambuli, i creativi e gli intellettuali di Lipsia hanno da tempo conquistato l’ovest della città, precisamente i distretti di Plagwitz e Lindenau. Tra i club più in voga del momento ci sono l’Elipamanoke, il Täubchenthal (ex filanda) e l’Ex Super-Kronik che il 13 al 14 febbraio organizzano un unico grande party con in programma oltre 20 sessioni su 6 livelli: attese più di 1500 persone dalle ore 20 alle ore 8 per ascoltare e ballare trap, hip hop e drum 'n bass. Karl-Heine-Straße è la via più nota di Plagwitz, sede di luoghi culturali come Da Capo, Schaubühne Lindenfels, il Westwerk e bar alla moda come Noch Besser Leben. Per conoscere a fondo i luoghi di Lipsia c'è la guida "Hidden Leipzig" con suggerimenti su dove andare e cosa fare a Lipsia, per tutti i gusti e tutte le età.



La festa dei libri - La primavera a Lipsia comincia ogni anno con la “Leipziger Buchmesse” e tanti eventi dedicati alla letteratura e all'editoria. La Fiera del Libro si svolge presso il polo espositivo Leipziger Messe dal 17 al 20 marzo 2016 e rappresenta uno dei più importanti appuntamenti per il settore librario in Europa, con circa 3.000 espositori ed eventi correlati in città. Quest'anno la manifestazione punta a fare il record di visitatori e, in occasione dei 25 anni della rassegna letteraria “Lipsia legge” (“Leipzig liest”), si rivolge a un pubblico sempre più internazionale con un nuovo circolo di letture in lingua inglese.



Il festival dei secoli "bui" – I nostalgici del Medioevo invaderanno Lipsia dal 13 al 16 maggio 2016 per il consueto raduno annuale in cui si celebra la cultura gotica con concerti, feste, letture e sfilate in costume. Dal 9 marzo al 26 maggio 2016 si tiene la mostra “Lipsia in nero. 25 anni del Wave-Gotik-Treffen” al museo cittadino nella Haus Böttchergäßchen: un'esposizione sul mondo gotico che mette in luce la valenza culturale della manifestazione e si rivolge a tutti. La mostra ripercorre i momenti più importanti della storia del festival e racconta le storie personali più significative di alcuni membri e organizzatori.



Vacanze a Lipsia, qualche proposta - Molte le offerte di Sassonia turismo per passare qualche giorno a Lipsia: meglio disporre della Leipzig Card con cui usufruire dei mezzi pubblici in città e di sconti nei musei, ristoranti, teatri e di tante altre opportunità di risparmio.Una delle proposte offre anche una visita guidata della città a piedi o in bicicletta, l'entrata al Monumento della Battaglia delle Nazioni e al museo "FORUM 1813" e di ripercorrere le orme di Goethe in un tour che comprende anche un pranzo o cena alla famosa Auerbachs Keller.



Per maggiori informazioni: www.sassoniaturismo.it



