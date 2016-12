Ecco le dieci città più colorate del mondo

Alcune città ci stregano con la loro storia e i loro monumenti, altre con la loro vita notturna, ma in alcuni casi basta una semplice occhiata ai mille colori che le tinteggiano per rimanerne inesorabilmente sedotti. Oggi Wimdu , la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti in affitto, ci porta alla scoperta di 10 città meravigliosamente variopinte.

BURANO, ITALIA - Iniziamo la nostra rassegna più che con una città con un'isola. Stiamo infatti parlando di Burano a Venezia, le cui case sono uno spettacolo multicolore. La Casa di Bepi è una delle più celebri, con le sue figure geometriche di differenti colori su porte e persiane.



VERNAZZA, ITALIA - Forse la più famosa tra le Cinque Terre, certamente un paese spettacolare che richiama ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Nella migliore tradizione ligure le facciate delle sue case sono in diverse tinte pastello.



JÚZCAR, SPAGNA - Questo piccolo paese costiero nel sud della Spagna è un caso assolutamente particolare. Infatti è stato interamente tinteggiato di azzurro quando fu scelto come set per il film dei Puffi nel 2011. Gli abitanti, vedendo che la scelta cromatica attirava visitatori, decisero di mantenere il caratteristico blu.



MENTONE, FRANCIA - Città affacciata sul Mar Ligure praticamente sulla frontiera con l'Italia, Mentone è stata soprannominata in passato “la Perla della Francia”. Le sue case offrono uno spettacolo mullticolore in diverse tonalità pastello.



BRESLAVIA, POLONIA - Una delle principali città della Polonia, è anche famosa tra i turisti per i colori che animano le facciate dei suoi palazzi nonchè dei tetti. Particolare suggestiva è l'antica piazza del mercato, che tutt'ora ne ospita uno tra i più grandi d'Europa.



COPENHAGEN, DANIMARCA - Lo storico litorale di Nyhavn offre una scenografia unica grazie alle facciate multicolori delle case affiancate le une accanto alle altre.



GUANAJUATO, MESSICO - Questa città messicana offre ai suoi visitatori un centro storico dai colori più disparati. Edificata in una valle è stata la meta di una visita di Papa Benedetto XVI nel 2012, richiamando migliaia di visitatori.



MIAMI, USA - Se parliamo di colori non necessariamente dobbiamo pensare a quelli degli edifici, ma in alcuni casi anche delle luci che li illuminano. Miami con le sue facciate colorate dai neon ci fa vivere ancora oggi l'estetica anni '80 di Miami Vice.



CURAÇAO, CARAIBI - La capitale di Curaçao, Willemstad, è una cittadina animata e multiculturale dall'architettura tipicamente colonialista olandese. Le facciate colorate delle sue case riflettono la vivacità del cllima che vi si respira.



CHEFCHAOUEN, MAROCCO - In questo caso ci troviamo nel Marocco del nord dove è possibile trovare questo suggestivo paese in cui le pareti di buona parte delle abitazioni sono tinteggiate di azzurro.



