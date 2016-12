Street food: Paese che vai, sapore che trovi

TACOS. Probabilmente il primo piatto che ci viene in mente se pensiamo al Messico, queste tortilla di mais farcite con guacamole, verdure assortite e carne si sono ritagliate uno spazio nelle strade di tutto il mondo.



CALAMARI, POLPO E CROSTACEI GRIGLIATI. Un classico dell'Estremo Oriente, questo snack può essere trovato su molte bancarelle koreane e giapponesi.



POLLO GRIGLIATO ALLA JAMAICANA. Esistono tanti modi di cucinarlo, ma dopo aver provato l'affumicatura speziata del pollo alla jamaicana difficilmente riuscirete a tornare indietro.



OKONOMIYAKI. La cucina giapponese in Italia è famosa soprattutto per il sushi, ma nel Paese del Sol Levante esitono decine di piatti sfiziosi, tra cui uno dei più celebri è lo Okonomiyaki, una versione orientale della pizza nostrana.



KOKOREC. Questo piatto tradizionale turco non è indicato per le persone schizzinose, si tratta infatti di intestino di agnello abbrustolito.



EMPANADAS. Questo piatto è molto diffuso in Sud America, ma se volete assaporare le migliori empanadas al mondo dovete visitare Cartagena, in Colombia, la città più premiata per questo piatto.



DUMPLING O RAVIOLI AL VAPORE. Sono un grande classico dello street food in molti paesi dell'Estremo Oriente, tra cui spiccano Cina e Singapore.



HAMBURGER. Non ha bisoogno di presentazioni, è ormai diventato il re dello street food e non solo, guadagnandosi un suo spazio anche in ristoranti insospettabili di tutto il mondo.



PÃO DE QUEIJO. Queste palline di formaggio cotto sono uno tra i piatti più caratteristici del Brasile, e una vera e propria bandiera culinaria per Rio de Janeiro.



PHO. Non tutti lo sanno, ma il Vietnam è uno dei paesi che offre la maggior varietà di street food al mondo. Uno dei piatti più celebri è il Pho, una zuppa di spaghetti e manzo in brodo.



