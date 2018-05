Donnavventura: dal Mozambico alle Maldive

Si atterra su di una minuscola pista e Ibo Island, dovei si trovano piccoli villaggi e alcuni forti di difesa, come quello di São João Baptista. A bordo di un tradizionale dhow raggiungeremo una della meraviglie di questo luogo, delle impalpabili lingue di sabbia, che affiorano appena dalla superficie del mare, complice la marea, che quando è bassa le scopre per poi nasconderle nuovamente alla vista.



E’ tempo di salutare il Mozambico e prima di aprire un nuovo capitolo della spedizione, il team di Donnavventura prende un volo internazionale per una breve, ma elettrizzante tappa a Dubai, la quintessenza della modernità, dell’avanguardia architettonica, dell’ambizione e dello slancio verso il futuro.

Basti pensare al Burj Al Arab, la cosiddetta Vela, uno degli edifici contemporanei più famosi al mondo o al Burj Khalifa che con i suoi 828 metri è il più alto in assoluto, ma non solo, perché la città è in continuo mutamento e ogni volta che la si visita regala sorprese.



Lasciata Dubai voleremo in un luogo diametralmente opposto, in un continuo alternarsi di contrasti e raggiungeremo le Maldive dove il nostro idrovolante ci porterà su Donnavventura Island, l’isola deserta di Donnavventura. Un campo base straordinario, dal quale partire alla scoperta delle più belle e particolari isole Maldiviane.



La nostra prima tappa sarà Thudufushi, nell’atollo di Ari, con le sue bianche ville owerwater, collegate all’isola attraverso una sinuosa passerella di legno. E’ l’isola maldiviana per eccellenza: piccola, dalla forma arrotondata, circondata da una bellissima spiaggia di sabbia bianca, lambita dalle calde e trasparenti acque della laguna che la circonda, dove i colori spaziano tra tutte le varietà cromatiche del turchese.



Il team riparte in direzione nord-est per raggiungere l’isola di Kuda Huraa, nell’atollo di Male nord, è qui che si trova una realtà esclusiva, incastonata in un’incantevole isola giardino che evoca il fascino di un villaggio tradizionale, con le sue strutture in legno dai tetti di paglia, sotto le quali però si può godere del confort più moderno. Qui si trova il Marine Discovery Center, un centro di ricerca impegnato nella conservazione dell'ecosistema marino locale e globale, che ha un importante programma di conservazione della tartaruga marina delle Maldive.



Questo e molto altro vi attende nella decima puntata di Donnavventura Africa e Oceano Indiano, l’appuntamento è per domenica 18 marzo alle 14.00, su Rete4.