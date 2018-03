Donnavventura: da Zanzibar al Mozambico

Si risale lungo la costa per raggiungere Mapenzi, dove il resort che ospita il team, il Diamonds Mapenzi Beach, è costituito da bungalow in tipico stile africano, ma è chiara l’impronta del gusto italiano. Complice la bassa marea si può passeggiare sulla lunga spiaggia, perché la costa orientale di Zanzibar è soggetta a questo fenomeno: ogni 6 ore infatti avviene l’abbassamento o l’innalzamento delle acque con un dislivello di 2 o 3 metri a seconda delle stagioni. Il mare ha il colore del turchese, ma al di là dalla barriera corallina si fa profondo e il suo colore vira al cobalto. Il reef esplode letteralmente di vita, le creature che popolano questo delicato ecosistema marino sono fra le più colorate e multiformi, ma anche l’entroterra regala incontri emozionanti, perché nel folto della vegetazione vive il colobo rosso, una specie di scimmia endemica di Zanzibar, caratterizzata da un manto fulvo ispido, un muso nero carbone eccezion fatta per una macchia rosa che prende il naso e il labbro superiore; il muso è coronato da lunghi peli bianchi, che gli danno un’aria un po’ arruffata.



Il team prosegue il viaggio sino a raggiungere la meravigliosa spiaggia di Jambiani, dove una Onlus gestita da due italiani tiene corsi professionali, tra cui sartoria, lingue, informatica, ceramica per dare supporto alla comunità locale. Salutati gli amici italiani, che tanto si stanno dando da fare per il bene della popolazione locale, il team raggiunge la spiaggia e si imbarca su questo rudimentale catamarano ad una vela. Le condizioni di vento sono favorevoli e l’acqua è di uno spettacolare color turchese, si avvistano anche alcuni delfini e l’incontro è sempre emozionante! Questi mammiferi marini, agili e flessuosi, hanno il potere di mettere allegria solo guardandoli.



Il team torna all’estremità settentrionale dell’isola e stabilisce un nuovo campo base nel super esclusivo Diamonds Star of the Est, incastonato in un giardino curato nei minimi dettagli, dominato dal verde brillante del prato all’inglese che si estende fra le ville, impreziosito a sua volta da siepi, fiori e cespugli di rigogliosa vegetazione che punteggiano armoniosamente lo spazio. Lo Star of the Est è davvero una location d’eccezione, dove i dettagli fanno la differenza e una cura particolare è riservata alle proposte culinarie.

La cucina, moderna e innovativa, utilizza prodotti freschi, di stagione, coltivati sull’isola, ma anche di provenienza internazionale, per deliziare il palato degli ospiti con piatti raffinati, che in alcuni casi fondono lo stile locale con le più recenti tendenze del gusto.



Il viaggio prosegue in Tanzania e il team torna a vivere le intense emozioni dei safari fotografici, ritrovando quella stessa fauna selvaggia, affascinante e pericolosa che lo aveva stregato all’inizio del viaggio, in Kenya.



Le reporter giungono infine in Mozambico e si stabiliscono al Diamonds Mequfi Beach Resort, una realtà in assoluto contrasto con i villaggi incontrati fin ora ma questo è Donnavventura! Il viaggiatore che ama questa location è colui che ricerca relax, tranquillità, immerso nella natura incontaminata. Il resort si trova ad un passo dall’Oceano Indiano e dalla veranda delle ville o addirittura dalla finestra, in base alla stagione, si possono osservare le balene che transitano nel canale del Mozambico. Si tratta di megattere che ogni anno migrano dai freddi mari antartici dove si nutrono, verso quelli più caldi, tropicali e sub-tropicali, in prossimità dell’Equatore, per riprodursi.



Questa realtà sorge in una delle aree più incontaminate del Paese e da qui si può partire alla volta di spettacolari ed emozionanti escursioni; ad esempio ci si può inoltrare fra le mangrovie, che con le loro radici disegnano suggestivi percorsi acquatici.



L’appuntamento con l’ottava puntata di Donnavventura Africa e Oceano Indiano è per domenica 11 marzo, alle 14:00 su Rete4.