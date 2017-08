Alle Maldive con Donnavventura

Si tratta di un arcipelago di 1200 isole coralline, distribuite secondo un asse verticale che va dal sud dell’Equatore al settimo parallelo, a nord delle quali si incontra l’altrettanto paradisiaco gruppo delle Lakkadive, nel Mar Arabico.

Tra le tante isole che compongono l’arcipelago, vi è l’atollo Lhaviyani che dista circa 120 km dalla capitale, Male, ed è raggiungibile in meno di un’ora tramite idrovolante; visto dall’alto, assomiglia a un sottile filo di perle, posato su una velo di seta color turchese. L’atollo di Lhaviyani, con i suoi circa 37 kilometri di grandezza e 35 di lunghezza, è composto da 60 isole, cinque delle quali abitate.

La principale occupazione degli abitanti del luogo è la pesca: non ha caso l'atollo ha visto la nascita del primo deposito per la conservazione del pesce.



Difficile indicare un luogo più bello degli altri: l’atollo regala ovunque scenari paesaggistici mozzafiato, un mare dalle mille sfumature di azzurro, natura rigogliosa e atolli ancora oggi incontaminati, abitati solo da qualche specie di volatile. Tra le tante isole, Palm Beach è stata campo-base di Donnavventura, perché unica nel suo genere, in quanto è riuscita a mantenere il suo aspetto più naturalistico, non adottando la formula delle overwater villas. La maggiore attrattiva dell’isola è caratterizzata da una lunga lingua di sabbia bianca che si sviluppa nella parte meridionale, ideale per godersi l’immensità del paesaggio e lasciarsi trasportare dal vento.



Offre una ricca vegetazione, all’ombra della quale sorge un accogliente villaggio con beach boungalow, lambito da spiagge coralline, di sabbia candida e fine.

I grandi spazi permettono di ospitare addirittura due campi da tennis e un campo da calcetto; quattro i ristoranti che offrono le diverse alternative tra la tipica cucina maldiviana e la più raffinata gastronomia italiana.



Dall’alba al tramonto, sott’acqua o fuori dall’acqua, si rimane costantemente incantati dinnanzi agli suggestivi scenari che solo le Maldive sanno regalare.