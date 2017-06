In Oman in compagnia delle Donnavventura

La penisola di Barr Al Jissah, poco distante dalla capitale Muscat, è una meta esclusiva situata sulle rive del golfo; qui l’oceano è perfettamente incorniciato dalle montagne e le calette nascoste ed isolate regalano tramonti mozzafiato.

Lungo la costa è possibile ammirare incantevoli scorci di mare con acque azzurrissime e spiagge di sabbia bianca. Si incontrano numerosi villaggi di pescatori, ma la cittadina più importante è Sur, nota soprattutto per la realizzazione delle tradizionali imbarcazioni omanite, le dhow, per le quali si utilizza esclusivamente il legno di cedro.



Lasciando la costa e inoltrandosi nell’entroterra si affrontano piste sterrate e si può godere di un paesaggio unico nel suo genere; immense aree desertiche nelle quali è possibile imbattersi nelle rigogliose oasi, il Wadi Shab, un canyon desertico di rocce rossastre che custodisce un corso d'acqua dolce dai toni turchesi e dalla limpidezza sorprendente.



Proseguendo verso sud si incontra il deserto più esteso del sultanato Sharqiyah Sands: le sue dune di sabbia dorata si estendono per 180 km da nord a sud e 80 km da est a ovest, un vero spettacolo della natura! Qui, tra tra campi tendati, improvvisate discese sulla sabbia con la tavola da sandboard e tramonti infuocati in sella ai pacifici cammelli si può respirare la magica atmosfera del deserto.



Collegata agli Emirati Arabi, la penisola di Musandam è un’enclave omanita affacciata sullo stretto di Hormuz ed è la perfetta combinazione di paesaggi montani e marittimi: le montagne rocciose degradano a picco nelle acque azzurre del Golfo Arabico, creando un labirinto di fiordi ripidi, scogliere e isole, molte delle quali accessibili solamente in barca. Le acque cristalline invitano a tuffarsi per godere della natura incontaminata e dei popolosi fondali perfetti per lo snorkeling. Un paese dal grande fascino e dai forti contrasti, una meta ideale per i viaggiatori più esigenti e avventurosi.