Zelig, 2007: quante risate con Claudio Bisio ed i suoi assoli comici

Dici Zelig, subito pensi a due cose: al teatro comico milanese e alla trasmissione che, da sempre sulle reti Mediaset, è sinonimo di divertimento in tv. In questa clip riviviamo uno degli assoli del conduttore che più di tutti ha dato un'impronta al programma: Claudio Bisio. Il tema è l'italiano, diviso in quattordici categorie da una ricerca di mercato seria dell'Eurisko. Bisio, da questo spunto, trae una piece comica di grande livello, ironizzando sulla categoria degli italiani "spettatori della vita", cioè quelli che osservano dall'esterno senza agire in concreto, consumisti a buon mercato. Guardatevelo e preparatevi a ridere!