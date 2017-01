Veronica Maya, proposta di matrimonio in diretta tv

Proposta di matrimonio in diretta tv per Veronica Maya , ospite di " Domenica Live " insieme ai figli Riccardo e Tancredi, di 3 e 2 anni. La conduttrice televisiva, incinta di una bimba che nascerà a gennaio , ha ricevuto la visita a sorpresa del compagno Marco Moraci , che si è inginocchiato chiedendole la mano: "Dopo questi tre bellissimi bimbi, ti chiedo se mi vuoi sposare. Per sempre". Sorpresa e commossa, la Maya ha detto sì."E' già per sempre".

"Andremo in chiesa, io, tu Tancredi, Riccardo e la piccola Katia, dopo che sarà nata", ha detto una Veronica Maya emozionata, prima di baciare il compagno Marco Moraci, tra gli applausi del pubblico e di un entusiasta nonno Mario, in collegamento (anche lui a sorpresa) da Sorrento.



Proprio l'anziano nonno della Maya, 80 anni e grande vitalità, ha dato la spinta decisiva al chirurgo plastico affinché formulasse la proposta: "Ritengo che Marco non solo sia disponibile, ma aspetti anche lui questo momento bellissimo", ha incalzato.



"Barbara, quello che hai fatto tu in questa puntata, non ero riuscita a farlo io in cinque anni", ha detto alla fine Veronica Maya, ringraziando la d'Urso.