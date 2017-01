Veronica Maya sarà mamma tris a gennaio

Terzo figlio in arrivo e questa volta sarà femmina. Veronica Maya annuncia al settimanale Diva e Donna che sarà mamma a gennaio e che la bambina che porta in grembo forse si chiamerà Katia. Aveva programmato le nozze con il compagno Marco Moraci, chirurgo plastico, ma l'anno prossimo farà matrimonio e battesimo insieme.

In vacanza a Otranto mostra il suo bel pancione. E' al quarto mese e confessa di essere "esplosa all'improvviso”. "Ho capito che poteva essere femmina nelle prime settimane – spiega Veronica – Ho avuto molte nausee, malessere, mi sentivo stanchissima e mi è capitato di addormentarmi a tavola: tutti sintomi che non avevo avuto nelle altre due gravidanze”.



Mamma di Riccardo Filippo, 3 anni e mezzo, e Tancredi Francesco, 2, la Maya si gode la dolce attesa ma avverte: "Sarà il più bel regalo di Natale, poi...basta! A tre figli ci fermiamo, al mille per mille".