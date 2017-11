Uomini e Donne, Tina furibonda con Annamaria: "E chi sei…. Sharon Stone?"

"Adesso vuoi mandare a casa anche questo signore? Se lo mandi via, vai a casa pure te…!" Parole roventi quelle di Tina che non accetta l’ennesimo rifiuto di Annamaria. Questa è la volta di Vito, “scaricato” perché al primo ballo le avrebbe chiesto la disponibilità di trasferirsi, per vivere insieme. Lecita la richiesta, puntualizza Gianni, che avrebbe oltretutto ricevuto una segnalazione : Annamaria sarebbe già fidanzata.



Lo studio rumoreggia pesantemente: troppe volte la corteggiatrice è tornata sui suoi passi e il pubblico si schiera con Tina che incalza “Non è possibile che tu respingi tutti questi uomini! Adeguati, anche tu non sei perfetta! E chi sei…Sharon Stone?” Maria De Filippi cerca di stemperare i toni ma non trova l’appoggio della tronista che nega le accuse, ma fatica a trovare le parole per difendersi.