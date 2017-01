Uomini e Donne, Teresa e Salvatore si trasferiscono a Roma

Continua a gonfie vele la relazione tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo . Dopo essersi innamorati nello studio di "Uomini e Donne" e aver superato le provocazioni di "Temptation Island", ora la coppia è pronta a fare il grande passo. I due fidanzatini hanno infatti detto addio alla loro Sicilia per andare a vivere insieme a Roma. "Ultima cena in Sicilia. arrivederci si parte" annuncia lei su Instagram.

E se i fan della coppia sperano già nelle nozze, per ora la coppia ci scherza su. Qualche giorno fa, infatti, sul profilo Instagram di Teresa è apparsa una foto di loro mentre si baciano davanti ad una torta nuziale. "Per adesso proviamo a immaginare..." il commento della bella mora. Per ora il primo passo l'hanno già fatto e presto saranno due cuori e una capanna, le nozze possono attendere...