Uomini e Donne, Teresa sceglie Salvatore

11:33 - Dopo tanti alti e bassi, alla fine Teresa ha scelto Salvatore. La bella tronista di "Uomini e Donne" lo ha lasciato sulle spine fino all'ultimo e anche il pubblico si è appassionato alla loro storia d'amore. La puntata dedicata al lieto fine ha infatti ottenuto il record stagionale di ascolti, con 3 milioni e 589 mila telespettatori (pari al 23.46% di share).

"Salvo abbiamo fatto un percorso troppo complicato e agitato. Ho avuto tanti dubbi, perché pensavo come potevamo essere io e te fuori da qui. Ho avuto paura, ma poi abbiamo fatto quella esterna a Venezia e ho conosciuto un altro Salvatore, quello reale" ha esordito la bella siciliana, prima di comunicargli con ironia la sua decisione: "Siccome devo scegliere qualcuno, scelgo te!".



Invece di accettare subito, Salvatore le ha giocato un ultimo scherzo e tutto serio ha affidato la sua risposta ad un video. Nella clip si vede il corteggiatore che accende la scritta "sono innamorato di te". Un colpo di scena per far piangere la tronista tra le sue braccia e baciarla sotto una pioggia di petali rossi. La loro storia può ufficialmente iniziare.