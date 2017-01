Temptation Island, Teresa e Salvatore abbandonano il reality

" Temptation Island " perde pezzi. Gli ex tentatori, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo , uniti dall'ultima edizione di " Uomini & Donne ", hanno infatti abbandonato il reality di Canale 5 dopo appena una settimana. Troppo difficile per i due siciliani stare lontani e così ora le coppie in gioco restano 5. Intanto la terza puntata dello show andrà in onda non più di giovedì, ma martedì 7 luglio, alle 21.10.

Sono bastati pochi giorni di separazione forzata per far capire a Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo di non riuscire a stare lontani l'una dall'altro. Dopo una settimana passata tra le lacrime e in preda alla nostalgia, i due hanno deciso di lasciare il reality ideato da Maria De Filippi, con l'intento di mettere su famiglia.



La lontananza è stata insopportabile per Teresa, perennemente in lacrime e sempre in disparte nel villaggio delle fidanzate, e ha rappresentato un ostacolo insormontabile anche per Salvatore, che ha pure tentato una fuga per raggiungere la sua amata.



Vista la situazione, la produzione del programma ha organizzato per i due un falò speciale, nel quale hanno potuto vedere dei videomessaggi registrati dal partner. "Mi manca il contatto fisico", dice Salvatore. "Con te mi sento protetta, qui è come fossi da sola", afferma lei. Entrambi vogliono lasciare il reality e lo dicono a chiare lettere, tra le lacrime: "Non ha più senso stare qui", dice Salvatore. "Voglio stare con te per tutta la vita, sposarti, avere dei figli", gli fa eco Teresa.



Finita la visione dei messaggi, l'happy ending. I due si ritrovano di fronte, separati solo da una piscina. Un ostacolo facile da superare, per il ragazzo, che si tuffa vestito, raggiunge a nuoto la fidanzata e la bacia. Un finale da favola, che i due hanno celebrato su Instagram, postando entrambi la stessa foto del bacio che ha suggellato il sospirato incontro.



Intanto per gli altri fidanzati rimasti nei rispettivi villaggi, continuano le tentazioni, i giochi di seduzione, le lacrime, con Aurora sempre più vicina al tentatore Giorgio e una tensione crescente tra Amedeo e Alessia.