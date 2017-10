Uomini e Donne: Gemma è a rischio gravidanza?

Tina non perde occasione per divertirsi in studio, durante Uomini & Donne, e Gemma rimane il suo obiettivo preferito. Stavolta sembra addirittura preoccupata che possa rimanere incinta e le offre una scatola di contraccettivi. Ha a cuore che Gemma preservi il suo corpo “acerbo”, così come è ora. Gemma confessa di non doversi preoccupare più data l’età ma Tina continua a prenderla in giro. Le raccomanda di non fare colpi di testa e, data la nuova frequentazione, di essere cauta, Maria De Filippi osserva il tutto divertita.