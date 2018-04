Uomini e Donne: Gemma ci ritenta con Giorgio?

Al centro dello studio di Uomini e Donne ci sono due sedute per Giorgio Manetti e Alessandra, la sua nuova dama. Anche se le sedie sono due e l'attenzione è concentrata su di loro, Gemma Galgani non perde occasione d'intromettersi. Sembra che il cavaliere organizzi le stesse esterne per tutte. Stessa città, ristorante e anche regalo : "Le ho comprato una borsa di pelle" ammette Manetti. A questa affermazione la dama torinese ride e commenta: "Anche a me ha regalato una borsa". Gianni Sperti notando i sorrisi che Gemma rivolge a Giorgio dice: "Ho paura che sia tornata all'attacco". Lei risponde: "Ma devo piangere sempre?".