Uomini e Donne: Tina e Domenico danzano come in "La bella e la bestia"

Momenti di romanticismo nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari e Domenico si sono infatti cimentati in un walzer sulle note del famoso brano della colonna sonora del classico Disney "La bella e la bestia". Il corteggiatore ha fatto il suo ingresso indossando zampe e corna, proprio come il protagonista del celebre cartone animato, e ha invitato la sua "Bella" a ballare con lui. Alla fine del walzer, Tina ha dato un bacio al principe per spezzare l'incantesimo, consigliandogli di togliersi le corna che portava in testa per regalarle a qualcun altro. Ovviamente la scelta è ricaduta su Gemma che però non ha accettato il dono.