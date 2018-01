"Uomini e Donne", Tina Cipollari e Gemma Galgani quasi alle mani

Lite in grande stile al Trono Over di “Uomini e Donne”. Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno sfiorato la rissa, scagliandosi l’una contro l’altra dopo alcune frasi della prima che ha accusato l'altra di essere gelosa di lei. Il motivo? Giorgio Manetti, ex fidanzato della Galgani e probabile nuova fiamma della Cipollari. Tra mani alzate e toni accesi Maria De Filippi ha richiamato all'ordine entrambe, cercando di farle tornare alla calma.