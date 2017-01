Uomini e Donne, dopo il Gf14 Livio corteggia Rossella

A "Uomini e Donne" è arrivato un corteggiatore particolare per Rossella: Livio del "Grande Fratello 14". Entrambi hanno partecipato all'ultima edizione del reality, ma il ragazzo è entrato dopo che lei era già uscita. Sentendo parlare di lei dentro la Casa, una volta fuori Livio l'ha invitata alla sua festa di compleanno per incontrarla. Lei però non ci è andata: se vuole deve venire a conoscerla in studio come tutti gli altri.