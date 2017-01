Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis, altro che crisi! I due innamorati in Sicilia

Uomini e Donne tornerà a settembre, ma per i fan di tronisti corteggiatrici la tensione è sempre alta. Grande attenzione per una delle coppie nate durante l'ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi, Andrea Damante e Giulia De Lellis. Per gli haters dei social la loro love story sarebbe già finita da un pezzo e i due starebbero recitando una parte per ragioni non meglio specificate... I due ragazzi però smentiscono e postano scatti insieme dalla Sicilia, pieni di frasi d'amore...

Di crisi e rottura tra Damante e la De Lillis i social hanno cominciato a parlare quando si è profilata all'orizzonte l'ipotesi di una partecipazione dell'ex tronista alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Poi la partenza in aereo per la Sicilia di Andrea, senza Giulia... A questo punto Damante ha deciso di dare una spiegazione social una volta per tutte:"Arriva con il volo dopo! Purtroppo, avendo prenotato con molto anticipo, non si è riusciti a partire con lo stesso volo! Visto che è il 7 di agosto c’è molta gente che parte per le vacanze. Dopo avrai modo di verificare l’attendibilità delle mie parole e allo stesso tempo verificherai quanto parli per il c***o. Svegliati e cerca di produrre durante il giorno invece di commentare a vanvera sul mio profilo. Anche Giulia De Lellis, prima di partire per la Sicilia, ha fatto intendere che tra lei e Andrea tutto prosegue a gonfie vele: "Raggiungo il mio amore e la mia family". Ma sono gli scatti, che entrambi pubblicano sui loro profili social e a parlare più di tanti commenti. Insieme, belli e innamorati.