Un solo parto, 4 gemelli: i genitori a Pomeriggio 5 chiedono il bonus bebè

Pomeriggio 5 è in provincia di Avellino per presentarci quattro gemellini, tre femmine e un maschio, nati lo scorso ottobre senza l'aiuto della fecondazione assistita. La coppia di giovani genitori oltre a raccontare il momento della scoperta della gravidanza plurigemellare e la successiva gioia di essere una famiglia, spiega le difficoltà economiche della vita di tutti i giorni: "Siamo due infermieri: lo Stato incita a fare figli, ma non ci aiuta".