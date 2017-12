Tessa Gelisio torna "In Forma con Starbene" su Canale 5

Al centro c'è sempre la salute e il benessere. Sabato 25 novembre alle 9.20 su Canale 5 torna " In Forma con Starbene " con Tessa Gelisio . Ogni puntata ruoterà intorno a una persona comune scelta tra i telespettatori. Sarà intervistata in studio e, a seconda delle problematiche, affronterà un percorso di remise en forme insieme agli esperti: dai trattamenti estetici del professor Santo Raffaele Mercuri alle ricette ad hoc di Alice Balossi .

Tra le novità di questa serie ci sono l’angolo gym a cura del personal trainer Max Fromboluti (con semplici esercizi che tutti possono fare a casa), e la rubrica di bon ton tenuta da Nicola Santini, che ci insegnerà a essere impeccabili anche in questi tempi social. Inoltre in ogni puntata verranno affrontati, con talk in studio, servizi e rubriche, i più diversi argomenti legati al nostro benessere: alimentazione, estetica, psiche.

"In Forma con Starbene" è un programma scritto da Aldo Dalla Vecchia e Paolo Mosca e prodotto da Quadrio, con la regia di Alessandro Baracco.