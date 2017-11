"Basta poco" riparte con la neo-mamma Francesca Rocco

Dopo il successo della prima edizione, torna "Basta Poco" con sette puntate in onda da mercoledì 15 novembre in seconda serata su La5. Al centro, la bellezza e la salute della pelle, con trattamenti naturali e non invasivi a cura del professor Santo Raffaele Mercuri, primario di Dermatologia e Cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. L'ospite della prima puntata è l'ex gieffina e neo-mamma Francesca Rocco.