Temptation Island, Selvaggia conferma: "Io e Francesco ci siamo lasciati"

Erano usciti da " Temptation Island " con una promessa di matrimonio in tasca, ma dopo pochi mesi la storia è arrivata al capolinea. Selvaggia su Instagram ha infatti confermato con voce rotta dal pianto il loro addio: "Dopo questa serata (in discoteca ndr) io e Francesco ci siamo lasciati. Non chiedetemi come mai perché tanto non rispondo. Vi mando un bacio lenticchi e buonanotte".

Anche se non sono ancora chiari i motivi della rottura, di certo la gelosia ha avuto un peso importante. L'ultimo episodio solo qualche giorno fa, quando Francesco aveva messo un "like" ad una foto della tentatrice Simona Solimeno. La fidanzata non l'aveva presa bene ed era partita una furiosa litigata, finita subito sui social. "Lei è ormai di una gelosia folle, la situazione è peggiorata in maniera mostruosa. Siamo semplicemente amici e anche Selvaggia la conosce. Le ho detto che probabilmente mi è partito il like per sbaglio, ma lei ha immediatamente pubblicato tutto sui social" si era giustificato in un video Francesco.



I due già da qualche mese non vivevano più insieme, a causa dei continui litigi. La lontananza avrebbe dovuto risanare la relazione, che però è peggiorata di giorno in giorno. Dopo sei anni d'amore i "lenticchi" sembrano essere giunti al capolinea, a meno che non riservino altri colpi di scena di fine estate...