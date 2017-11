"Temptation Island", Francesco svela: "Selvaggia è andata via di casa, ma la voglio sposare"

Selvaggia e Francesco sono stati i più litigarelli di "Temptation Island" e anche fuori dal reality continuano il loro tira e molla. Erano usciti dal programma con una promessa di matrimonio, ma a Spy il fidanzato (soprannominato Lenticchio) ha svelato di non averle ancora chiesto la mano: "Litighiamo tutti i giorni, come faccio a farle la proposta? Lei ha deciso di andare a vivere in un altro appartamento e non in casa con me".