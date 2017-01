15 luglio 2015 Temptation Island: Alessia, Alessandra e Isabella cuori infranti Nella quarta puntata del docu-reality di Canale 5, lacrime e delusione per le tre ragazze. Tre coppie su quattro rischiano di sfasciarsi

"Temptation Island" si avvia verso la conclusione e per le quattro coppie rimaste in gara si avvicina la resa dei conti. Nella quarta puntata, nuove lacrime e delusioni per Alessia, Alessandra e Isabella, che hanno visto i rispettivi fidanzati Amedeo, Emanuele e Mauro avvicinarsi sempre più alle single Chiara, Fabiola e Marta. Dopo 17 giorni, tre coppie scricchiolano, mentre Claudia e Dario resistono alle tentazioni.

Nella quarta puntata di Temptation Island gli autori hanno "liberato" i ragazzi dal braccialetto che impediva loro di potersi frequentare con alcuni single. La libertà di relazionarsi e uscire dal villaggio con chiunque non ha però cambiato gli orientamenti dei fidanzati, che hanno scelto di continuare a frequentare le single con le quali era già nato un certo feeling.



Così Mauro ha trascorso ancora del tempo con Marta, Amedeo si è avvicinato sempre più a Chiara ed Emanuele ha trovato in Fabiola una buona compagnia. Le loro uscite sono state mostrate alle fidanzate durante il falò e le ragazze non hanno reagito benissimo a quello che hanno visto. Infuriate Isabella e Alessia, arrabbiata, ma un po' più tranquilla Alessandra.

Il falò dei fidanzati lascia scontento Mauro, per il quale Filippo Bisciglia non ha avuto nessun filmato di Isabella da mostrare. "Mi dispiace - ha detto l'uomo – Cosa è venuta a fare, a controllare quello che faccio io?", si è poi sfogato con i compagni d'avventura.



La produzione concede ai ragazzi di poter trascorrere gli ultimi due giorni in un posto da sogno con il/la single preferito/a. I fidanzati scelgono le tre tentatrici con le quali vanno più d'accordo, Alessia decide di uscire con Alessandro, l'ingegnere di 10 anni più grande che ha attirato la sua attenzione. Isabella, invece, preferisce stare da sola.



Viene convocata nel pinnettu dove le mostrano un nuovo filmato di Mauro e Marta. L'ex protagonista del trono over di Uomini&Donne crolla e piange, travolta dai dubbi: "Avevo investito la mia vita su di lui, ora mi trovo a dover dire per l'ennesima volta, 'non era quello che pensavi, che credevi o che ti ha fatto credere'".

Anche ad Alessia viene mostrato un filmato di Amedeo e Chiara, sempre più affiatati e l'ex corteggiatrice scoppia in lacrime: "Fa con lei cose che con me non ha mai fatto. E' crollato tutto. Mi manca – ammette la ragazza – Non ho mai provato sensazioni così forti e questo mi fa star male. E' come se avessi sbagliato tutto".

Crisi nera anche per Alessandra, che dopo aver visto Emanuele in atteggiamenti sempre più intimi con la single Fabiola, minaccia di lasciare il programma.

La prossima puntata di Temptation Island andrà in onda martedì 21 luglio, alle 21.10, su Canale 5.