Tara e Cristian, ecco le foto del matrimonio

A Vicenza, dove la coppia ha scelto un abito blu, si sono sposati in Comune. Trentadue anni Galella e 28 la Gabrieletto, i due si sono fidanzati nel 2012. Avevano più volte annunciato le nozze e puntualmente le avevano rimandate. Stavolta hanno fatto sul serio. A Capua, in Campania, con un rito celtico.

"Volevamo un rito solenne ma non volevamo sposarci in chiesa perché non siamo praticanti", hanno spiegato al settimanale. Smoking per il tronista e abito scollatissimo per la sposa, Tara e Cristian hanno festeggiato con un party per gli amici tra tanta musica e cena a base di prelibatezze napoletane. Poi sono partiti per la luna di miele in Madagascar.