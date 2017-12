Tapiro d’Oro a Marco Minniti per la falle nel sistema antiterrorismo a Milano e Roma

Dopo alcuni tentativi di consegna andati a vuoto, finalmente Valerio Staffelli è riuscito a incontrare il Ministro dell’Interno Marco Minniti, al quale ha consegnato un Tapiro d’Oro (questa volta di dimensioni normali) per le falle riscontrate nei sistemi antiterrorismo di Milano e Roma. “Non è auspicabile ma succede che questi sistemi possano avere dei punti di fragilità nella sicurezza” ha dichiarato Minniti. “Proprio mettendoli in pratica si capisce dove sono questi punti deboli, perciò abbiamo deciso assieme con le forze dell’ordine di fare una verifica attenta di queste misure”. Il Ministro ha poi specificato che bisogna saper trovare un equilibrio fra garantire la sicurezza e rendere fruibile il luogo in questione, senza eccedere in una militarizzazione che porterebbe a una contraddizione in termini.