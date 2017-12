Milano, falle nelle procedure anti-terrorismo in zona Duomo

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha testato le misure antiterrorismo nel pieno centro di Milano e quello che ha scoperto è tutt’altro che confortante. Se da un lato il servizio ha riscontrato come l’apparato di controllo posto di fronte al Duomo fosse sempre ben presidiato, dall’altro quello posto alle spalle della piazza viene lasciato spesso incustodito. Una falla non da poco che ha consentito all’inviato del tg satirico di entrare con il suo mini van nella zona pedonale del Duomo sempre gremita di turisti.



Ma non è tutto, perché dopo un paio di tentativi Staffelli è riesciuto ad entrare anche su Corso Vittorio Emanuele percorrendolo indisturbato per diversi minuti prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. Infine, l’ultima verifica ha testato il sistema di sicurezza del Castello Sforzesco e anche lì è riuscito ad accedere senza alcun problema venendo fermato solo all’uscita. Si tratta di punti nevralgici di una città più volte indicata come possibile obiettivo di attentati e dove, almeno per ora, sembra che le misure antiterrorismo non siano poi così efficaci.