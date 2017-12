Falle nel sistema antiterrorismo a Milano e Roma

Il ministro dell’Interno Marco Minniti continua a sfuggire a Valerio Staffelli. È infatti da due giorni che l’inviato di Striscia la Notizia prova a consegnargli un tapiro d’oro gigante per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a Milano, messe in luce nelle scorse settimane dai servizi del tg satirico. Il tapiroforo, non riuscendo a portare a termine la sua missione, ha così deciso di chiedere il parere di alcuni politici.



"Questo non doveva capitare, staremo più attenti", ha dichiarato Matteo Colaninno del Partito Democratico. Della stessa idea è Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Dc, che ai microfoni di Striscia ha dichiarato: "Avete ragione perfettamente, le autorità competenti e il Prefetto di Milano devono intervenire subito". Incredula anche Laura Ravetto di Forza Italia: "È pazzesco, penso che sia uno scandalo". Basito anche Osvaldo Napoli di Forza Italia che promette invece un intervento immediato: "Domattina manderò una mail al ministro Minniti"