Tapiro a Roberto Maroni per le falle nel piano anti-terrorismo a Milano

"Sono molto attapirato e preoccupato. Premesso che come Presidente della Regione non ho alcuna responsabilità sulle misure anti-terrorismo, mi preoccupa la facilità con cui siete riusciti a penetrarle". Roberto Maroni commenta così le falle nel piano anti-terrorismo messe in luce dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Dopo aver ricevuto il tapiro d’oro il presidente della Regione Lombardia ringrazia il tapiroforo per la segnalazione e promette provvedimenti: "Bisogna organizzare sistemi di controllo efficaci. Non può essere che uno possa bypassarli così, senza essere fermato. Solleciterò chi deve prendere le misure adeguate".