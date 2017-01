Sul palco del "Maurizio Costanzo Show" sfila il mondo dei talent e dei reality

E' una puntata speciale quella del "Maurizio Costanzo Show" in onda domenica 4 dicembre in prima serata su Rete 4. E' infatti tutta dedicata ai talent show e ai reality show: tra gli ospiti presenti ci saranno l'ex calciatore reduce dal "GF Vip" Stefano Bettarini, la vincitrice della sesta edizione de "L’Isola dei Famosi" Vladimir Luxuria, la conduttrice radiofonica Platinette, il prof di “Amici” ed ex discografico Rudy Zerbi.

E poi ancora la voce del network radiofonico RDS Anna Pettinelli, il primo conduttore di "X Factor", ex naufrago ed ex coach del talent "The Voice" Francesco Facchinetti, la cantante vincitrice ed ex coach di "The Voice" Dolcenera e il comico Antonio Giuliani.



Ma i volti noti non si limiteranno a sfilare sul palco per rispondere alle domande del giornalista. Folla anche in platea, dove si schierano dichiaratamente contro talent e reality: il giornalista e critico musicale del "Corriere della Sera" Mario Luzzatto Fegiz, l’esperto di Dive Giovanni Ciacci, la giornalista e critico musicale de "La Stampa" Marinella Venegoni, il giornalista e critico del "Qn" Piero Degli Antoni, la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi, il giornalista, critico musicale e conduttore Tv Dario Salvatori, lo scrittore e opinionista Giampiero Mughini, il cantautore Edoardo Vianello e il giornalista del "Messaggero" Marco Castoro.