Striscia La Notizia: Edoardo Stoppa e il randagismo in Albania

Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia, cammina per le strade di Tirana: solo nella capitale sono presenti 10.000 cani randagi. Purtoppo non è presente una legge nazionale a tutela degli animali: non esiste nè il reato di uccisione, nè quello di maltrattamento e questo fa in modo che, oltre al randagismo, vengano organizzati episodi terribili come il combattimento tra i cani.