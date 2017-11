Striscia la Notizia: a Roma gli autobus sembrano non arrivare mai

Nel servizio di Striscia la Notizia, andato in onda ieri su Canale 5, l'inviato Jimmy Ghione si è recato a Roma per verificare le condizioni dei trasporti pubblici: molte sono le segnalazioni arrivate dai viaggiatori che spesso, a causa di autobus troppo pieni, devono aspettare la corsa successiva perdendo tempo e pazienza. La situazione è aggravata dall'inesistenza di una corsia preferenziale per i mezzi pubblici che, bloccati nel traffico, accumulano ritardi.



Nonostante siano state disposte tabelle luminose per segnalare l'arrivo dei mezzi, queste spesso non funzionano, lasciando i viaggiatori all'oscuro di quale linea arriverà e soprattutto a che ora. Anche la App per smartphone, concepita con la stessa funzione, sembra non essere troppo precisa.

Come faranno i poveri viaggiatori a sapere come, quando e soprattutto se raggiungeranno la loro meta?