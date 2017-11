Roma Capitale: sono solo tre i motociclisti dedicati al Pronto Intervento Traffico

Sono rimasti soltanto in tre, gli agenti motociclisti che operano per il Pronto Intervento Traffico a Roma. Una situazione insolita sulla quale Riccardo Trombetta, l'inviato di Striscia la Notizia, ha deciso di fare luce. La gran parte delle moto sono ferme in officina, perché il Comune non ha i soldi per fare manutenzioni e il fatto che quelle ancora in servizio siano vecchie di quindici anni costringe gli agenti a intervenire in prima persona per procurarsi e montare i pezzi di ricambio. Naturalmente, a spese loro.