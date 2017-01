Stefano Bettarini: "Simona Ventura a l'Isola? Non è quella che ho conosciuto io"

Stefano Bettarini torna a parlare di Simona Ventura a " Verissimo ". Sabato 16 aprile, alle 16.10, su Canale 5, l'ex calciatore ribadisce di non aver condiviso il comportamento della ex moglie a " L'Isola dei Famosi " e le sue parole dopo il messaggio ricevuto dal compagno e dai figli: "Mi sono sentito tradito nella mia funzione di padre, lei non è più quella che conoscevo", ha commentato, spiegando di aver accudito i figli in assenza della madre.

"Quando ho visto la clip degli auguri dei nostri figli e Simona, commentando le immagini, ha voluto ringraziare il suo compagno Gerò, specificando che aveva potuto fare quell’esperienza grazie al fatto che lui nel frattempo accudiva i figli, mi sono sentito tradito nella mia funzione di padre - ha detto Stefano Bettarini ospite a "Verissimo" - I ragazzi sono stati venti giorni con me e la mia famiglia e la bimba con i genitori di Simona. Mi sono sentito dimenticato e tradito".



L'ex calciatore ha confessato a Silvia Toffanin anche di aver sofferto nel vedere la ex moglie a "L'Isola dei Famosi": "Non sono contento che sia stata eliminata, perché non godo delle sventure degli altri, ma proprio perché c’è stato un sentimento tra noi, mi ha dato fastidio che venisse mostrata mentre piangeva o mentre lottava nel fango".



I rapporti tra Bettarini e la Ventura si sono deteriorati negli ultimi anni, fino alla rottura totale che per l'ex calciatore sarebbe stata determinata da un episodio che coinvolge anche Mara Venier, moglie del padre di Gerò Carraro, nuovo compagno della conduttrice piemontese. "L’anno scorso, dopo la prima puntata dell’Isola, fu pubblicata, come fosse un commento ai dati d’ascolto, una foto sui social di Simona, con lei a braccia alzate. Mara Venier aveva un po’ criticato il gesto di Simona e anch'io, confrontandomi privatamente con Mara, avevo ribadito che era stato un gesto un po’ di cattivo gusto – ha raccontato Bettarini - A quel punto Simona mi chiamò e mi disse 'Mi giunge voce che ti sei schierato con Mara Venier'. Da lì me l'ha giurata. Con Mara poi si sono chiarite, ma sarebbe giusto che si chiarisse anche con me".



Bettarini però lancia anche un messaggio alla ex moglie: "Mi auguro che Simona, dopo questa esperienza, capisca e agisca per il bene dei nostri figli. Potrei tornare a volerle bene se lei tornasse ad essere quella che ho conosciuto io, che poi è quella amata da tutti e dal pubblico".



