Star Trek, paura per il signor Spock

Non riesce più a respirare, per questo il signor Spock della famosa serie tv Star Trek, è ricoverato in ospedale da una settimana. Leonard Nimoy un anno fa ha parlato per la prima volta della sua malattia ai polmoni, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, che lo affligge da tempo: "Trent'anni fa ho smesso di fumare, non abbastanza presto". Adesso i fan di tutto il mondo dell'attore 83enne sono in apprensione.

L'attore, secondo quanto riporta il sito Tmz, il 19 febbraio è stato ricoverato d'urgenza all'Ucla Medical Center di Los Angeles. Le sue condizioni, considerata anche l'età, sono parse subito gravi, ma non hanno impedito al signor Spock di postare sul suo blog un messaggio in cui rassicura gli ammiratori: "La vita è come un giardino: i momenti perfetti possono essere vissuti, ma non conservati - tranne attraverso i ricordi". Ora tutti gli ammiratori sperano di poterlo "salutare" di nuovo alla sua maniera, con il famoso gesto vulcanico, alla Spock.