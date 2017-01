Star Trek: morta Grace Lee Whitney, la Janice Rand della serie tv

Oltre a Star Trek, prima pellicola della serie per il grande schermo, Grace Lee Whitney aveva recitato in Star Trek III: Alla ricerca di Spock, Rotta verso la Terra e Rotta verso l'ignoto. Era apparsa anche nell'episodio dello spin-off Star Trek: Voyager che nel 1996 celebrò il trentesimo anniversario della saga.



Dopo i primi 8 episodi della prima stagione della serie tv originale, nonostante fosse ancora sotto contratto, la Whitney fu allontanata dal set. Nella sua biografia, pubblicata nel 1998, The Longest Trek, raccontò che gli sceneggiatori non volevano legare la figura del capitano Kirk a una sola donna e di aver sofferto molto per quella esclusione. Nel suo libro, la Whitney raccontò anche di aver subito abusi sessuali da un produttore esecutivo della serie e di aver assunto anfetamine per perdere peso ed essere abbastanza magra da poter indossare i vestiti di scena.



L'attrice aveva avuto problemi di alcol e droga e andava fiera del fatto di essersi liberata da questo tipo di dipendenza. "Mi piacerebbe essere ricordata come una superstite", aveva raccontato in un'intervista, orgogliosa dei suoi 35 anni vissuti lontano dalle sostanze e vicino a chi stava affrontando la sua stessa battaglia.



Ospite fissa di numerose convention su Star Trek in giro per gli Stati Uniti, la Whitney era molto amata dai fan. Era molto amata anche dai co-protagonisti della serie tv, come testimoniato dal messaggio di cordoglio pubblicato su Twitter da William Shatner. Il leggendario capitano Kirk ha scritto: "Ogni volta che nel corso degli anni ci siamo incontrati, Grace era un sorriso lumonoso e costante".



Nata nel 1930 nel Michigan, Grace Lee Whitney, il cui vero nome era Mary Ann Chase, cambiò cognome dopo essere stata adottata dalla famiglia Whitney. Iniziò a recitare da adolescente e oltre a Star Trek era apparsa in una manciata di film e anche in alcune serie televisive, come Vita da Strega e Death Valley Days.