Sofia Vergara incoronata da Forbes, è sempre lei la star della tv più pagata

A Sofia Vergara va dato atto di essere una donna d'affari di grande abilità. Così per il sesto anno consecutivo svetta in cima alla lista della classifica annuale stilata da Forbes delle attrici della tv più pagate del 2017. La star di "Modern Family" guida la top ten con 41,5 milioni di dollari, anche se la maggior parte dei suoi guadagni non provengono per la maggior parte dalla comedy ma dalla capacità di sfruttare la sua immagine e dalle sue attività imprenditoriali.

La Gloria Delgado-Pritchett della serie "Modern Family" ha guadagnato questa cifra nel periodo di tempo compreso tra il 2 giugno 2016 e l'1 giugno 2017: il 75% è stata ottenuta grazie ai suoi contratti, alle sponsorizzazioni e altre attività e solo il 25% dai compensi ricevuti per la comedy.



Nessun novità sul podio, rispetto allo scorso anno. Al secondo e terzo posto ritroviamo rispettivamente la protagonista di "The Big Bang Theory", Kaley Cuoco, con 26 milioni e Mindy Kaling della sit com "The Mindy Project" con 13 milioni. Seguono Ellen Pompeo ("Grey’s Anatomy"), Mariska Hargitay (“Law & Order: Unità Vittime Speciali”), Julie Bowen (Modern Family e "Boston Legal"), Kerry Washington ("Scandal"), Priyanka Chopra ("Quantico"), Robin Wright ("House of Cards") e Pauley Perrette ("NCIS").