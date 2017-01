Simpson e Futurama insieme per un crossover ricco di sorprese

La navicella di consegne Planet Express si è fermata a Springfield. La ciurma di " Futurama " ha infatti fatto visita alla famiglia Simpson , in una puntata speciale andata in onda negli Stati Uniti il 9 novembre. "Simpsorama", questo il titolo dell'episodio-crossover, ha stupito i telespettatori americani con tante sorprese, oltre a fare luce su un segreto che riguarda una delle coppie dei Simpson.

ATTENZIONE SPOILER



Gli autori si sono divertiti un po', svelando un segreto che riguarda la coppia di alieni dei Simpson (Kodos e Kang). Nella puntata i due sono ospiti a cena dagli extraterresti di Futurama (Lrrr e Ndnd). Quando la padrona di casa scoppia in lacrime e scappa, il marito prega la moglie dell'altra coppia di andare a consolarla. A quel punto si alzano tutti e due, facendo presupporre che entrambi gli alieni siano di sesso femminile.



L'altro colpo di scena ha invece come protagonista Ralph Wiggum, il figlio del Commissario Winchester. Nella sigla iniziale, ambientata nel futuro, ad un certo punto compare una targa in suo onore, con inciso come anno di morte il 2017. Si tratta solo di una gag e gli autori hanno precisato che in realtà non è il personaggio a morire, ma uno dei suoi futuri cloni.