"Simpson" e "Griffin", botte nel crossover

Peter Griffin e Homer Simpson si incontrano in tv, ma il crossover si preannuncia tutt'altro che pacifico. La puntata speciale andrà in onda il 28 settembre, ma durante il Comic-Con di San Diego il team de "I Griffin" ha presentato in anteprima cinque minuti dell'episodio. Nella clip si vedono Bart e Stewie alle prese con gli scherzi telefonici, mentre i due papà se le danno di santa ragione dopo una discussione su quale sia la migliore birra.