Si va alle urne: "Dalla vostra parte" diventa "Verso il voto"

"Dalla vostra parte", la trasmissione di approfondimento di Rete 4 resta sulla notizia e in vista delle prossime elezioni (politiche e regionali) si trasforma in "Dalla vostra parte verso il voto". Dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21.15, Maurizio Belpietro ospiterà in diretta i big della politica e i candidati premier per affrontare i temi della campagna elettorale. Al sabato Marcello Vinonuovo si concentrerà invece sulle storie della gente comune.