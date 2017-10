Shannen Doherty, dopo aver sconfitto il cancro rivela: "Mi ha reso una persona migliore"

Ci sono voluti due anni di lotta per sconfiggere il tumore al seno che ha portato senza vergogna sui social. Shannen Doherty torna a parlare della sua battaglia in un'intervista a "Life & Style magazine". La 46enne attrice interprete di Brenda Walsh in "Beverly Hills 90210" e di Prue Halliwell in "Streghe" ha raccontato: "Mi ha reso una persona migliore. Mi ha insegnato un diverso tipo di forza. Ora arriva da un luogo più vulnerabile e credo sia un bene".

Shannen ha continuato: "Mi sento graziata per essere in fase di guarigione e anche per aver avuto il cancro. Sono molto felice. È una seconda chance".



L'attrice americana è tornata anche sul set per "Heathers", una serie tv ispirata all'omonimo film ("Schegge di Follia" in Italia) di quasi 30 anni fa dove interpretava Heather Duke.