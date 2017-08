10 luglio 2017 13:02 Sgarbi: "Notte di passione con Malena? Tutto falso, solo una presa in giro" Il critico dʼarte aveva raccontato di aver avuto un incontro hot con lʼex concorrente dellʼIsola dei Famosi

Nessuna notte di passione tra Vittorio Sgarbi e la pornostar ed ex naufraga dell' "Isola dei Famosi" Malena. Il critico d'arte ha smentito a stretto giro su Facebook quanto dichiarato a La Zanzara, sostenendo di essersi inventato tutto per "compiacere" il conduttore Giuseppe Cruciani. Sgarbi aveva raccontato di un incontro hot sul lago di Garda: tutta una provocazione per quel "guardone" di Cruciani, che "è curioso di quello che fanno gli altri" ha dichiarato.

L'INTERVISTA A "LA ZANZARA" - Il critico d'arte aveva inizialmente rivelato a La Zanzara di aver incontrato l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi in occasione della rassegna culturale Garda d'Autore. E' lì - secondo il primo racconto di Sgarbi - che si sarebbe consumata la notte hard tra i due, riportata con dovizia di particolari: "Eravamo a Garda, sul lago... c'eri anche tu Cruciani, ma ti abbiamo escluso dal paradiso. Sei arrivato fino alla porta, ma poi ti abbiamo cacciato. Con me c'era la pornostar Malena e un'altra ragazza".

LA SMENTITA SOCIAL - Qualche ora dopo, però, su Facebook Sgarbi si è rimangiato tutto. Il motivo della bugia? Dare una lezione a Cruciani che "si interroga di dove tu sia finito, dove sei andato. Il giorno dopo ti chiama e ti chiede com'è andata. Ti ho preso per il c... Il mondo è pieno di gente malata che non riesce a sentire l'amore, ed è curiosa di quello che non può fare...".

