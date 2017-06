"Pomeriggio Cinque", Malena sondaggista hot in riva al mare

Seno abbondante o a coppa di champagne? Malena, inviata sexy di "Pomeriggio Cinque", è andata in spiaggia per capire chi vincerà quest'anno la sfida in bikini. Le taglie piccole, per quanto raffinate e più 'eleganti', non riscuotono molto successo tra gli uomini italiani. L'abbondanza di un bel seno, sostenuto da un fisico altrettanto morbido e burroso, rimane sempre il panorama preferito da ammirare in riva al mare.