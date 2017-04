Giulia De Lellis: "Le donne curvy? Non è un bel vedere...

A Giulia De Lellis, fidanzata dell'ex tronista ed ex gieffino vip Andrea Damate, le donne curvy proprio non vanno giù. Lei che ha tutte le curve al posto giusto, con "una pancia così..." in giro non si farebbe proprio vedere. E a "Pomeriggio Cinque", dove va in scena proprio la rivincita delle "taglie 50" e l'ex corteggiatrice siede tra gli ospiti, scoppia la polemica.

La De Lellis, interpellata a proposito di alcune dichiarazioni fatte da Damante in una puntata precedente in cui affermava di non trovare sexy le modelle curvy, rincara la dose e si scaglia contro le bellezze con qualche chilo di troppo. "In realtà non è un bel vedere la donna curvy, il grasso non mi piace, per me non è bello vedere una ragazza con un colosso così (e mima un pancione, ndr), una coscia che è grossa quanto quattro delle mie, dai non è bello!".

Poi però Giulia fa un passo indietro, ribadendo che le ragazze dalle "taglie forti" che hanno sfilato nel salotto di "Pomeriggio Cinque" in realtà hanno tutte dei volti bellissimi.



Le sue esternazioni però non sono piaciute nemmeno ad Alvaro Vitali e alla moglie Stefania Corona in collegamento con lo studio. Ambedue si sono schierati con le bellezze curvy: "Almeno loro sorridono sempre, tu sei sempre col muso", ha detto la moglie di Alvaro alla De Lellis.



Più tardi l'ex corteggiatrice si affiderà ai social per "aggiustare" le cose: “Volevo dire a tutte le ragazze curvy che hanno frainteso il mio messaggio. Io non ho assolutamente nulla contro di loro. La cosa fondamentale è stare a posto con se stesse. Quindi, se voi state bene con voi stesse, che ve ne importa del pensiero degli altri?”. Ma il putiferio ormai si è scatenato.