Serena Grandi a Domenica Live: “A otto anni sono stata abusata da un prete”

Il sasso l’aveva lanciato un paio di mesi fa in una puntata di Domenica Live: “Ho subito una violenza da un prete” e Barbara d'Urso aveva promesso: “Ne riparleremo”. E siccome, a 60 anni appena compiuti, Serena Grandi non ha mai avuto paura di raccontarsi con sincerità e spontaneità al suo pubblico, eccola tornata negli studi di Canale 5 a raccontare la sua versione dei fatti: “Quanto tutti parlavano delle violenze nel mondo dello spettacolo – ha spiegato – mi è venuto in mente che io e una mia amichetta, quando avevamo 8 anni e dovevamo fare la Cresima, eravamo terrorizzate perché il prete durante il catechismo ci costringeva ad abbracciarci e baciarci, mentre lui da dietro ci stringeva. Noi a quell’età eravamo troppo ingenue. Ma poi a trent'anni l'ho raccontato a mia mamma . Non l'ho mai dimenticato e mi fa molto male. Dirlo è servito a sciogliere questo dolore”.



Dopo questa confessione l’attrice bolognese ha festeggiato il suo compleanno con un servizio che ha ripercorso tutta la sua carriera e i suoi affetti (dalla mamma al marito Beppe Ercole, scomparso nel 2010, dal figlio Edoardo al compagno Luca), senza dimenticare i momenti bui, come i 157 giorni passati agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di cocaina (vicenda per la quale è stata poi proclamata innocente e risarcita con 60mila euro per ingiusta detenzione). Per poi abbracciare in studio proprio Edoardo e Luca, gli uomini della sua vita.